استمرار انخفاض إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب العاصفة باري
الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:15 م
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قال مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن حوالي 13.3 بالمئة، أو 256540 برميلا يوميا، من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية باري.
وبذلك يصل حجم الانخفاض في إنتاج الخام منذ العاشر من يوليو إلى 9.2 مليون برميل أو أكثر من ثلاثة أرباع متوسط إنتاج البلاد من النفط البالغ 12 مليون برميل يوميا.
وقال مكتب السلامة وحماية البيئة أيضا إن 14 بالمئة، أو 390.3 مليون قدم مكعبة يوميا، من إنتاج الغاز الطبيعي ما زال متوقفا في شمال خليج المكسيك بعد حوالي أسبوع من وصول العاصفة إلى اليابسة على ساحل لويزيانا في 13 يوليو.
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