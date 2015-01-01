البنك المركزي: 2.125 تريليون جنيها ودائع القطاع العائلي في أبريل

ارتفعت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية للبنوك لـ 2.125 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 2.11 تريليون جنيه في مارس السابق بفارق15 مليار جنيه، ومقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام بزيادة بلغت 25 مليار جنيه.





وأفاد تقرير صادر عن البنك المركزي، إن ودائع القطاع الخارجي سجلت 9.42 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 15.055 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 9.542 مليار جنيه في فبراير 2019.





وبلغت الودائع المطروحة في صورة شيكات وحوالات مشتراه بالعملة المحلية نحو 610 ملايين جنيه مقابل 81 مليون جنيه في مارس الماضي مقارنة بـ70 مليون جنيه في فبراير 2019.





وبلغت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نحو 375.2 مليار جنيه في إبريل الماضي مقابل 368.32 مليار جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 356.943 مليار جنيه في فبراير من نفس العام.