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عكاشة: هناك مخطط منذ 1980 لإحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:14 م
عكاشة: هناك مخطط منذ 1980 لإحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى
توفيق عكاشة
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك مخطط منذ 1980 كان يستهدف إحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة وهم: مصر والسعودية وتركيا وإيران من أجل تنفيذ نظرية "السمك يأكل بعضه".

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن هذه النظرية تعتمد على الجهل والتعصب الطائفي والديني لصالح دول خارجية لتدمير الشعوب.

وكشف أن روسيا طلبت من سوريا إقالة مدير المخابرات الجوية السوري بسبب الطائفية التي قد تؤدي إلى حدوث تسريبات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات الروسي من أقوى أجهزة المخابرات في العالم ويعتمد على تكنولوجيا حديثة.
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