عكاشة: هناك مخطط منذ 1980 لإحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى
الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:14 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك مخطط منذ 1980 كان يستهدف إحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة وهم: مصر والسعودية وتركيا وإيران من أجل تنفيذ نظرية "السمك يأكل بعضه".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن هذه النظرية تعتمد على الجهل والتعصب الطائفي والديني لصالح دول خارجية لتدمير الشعوب.
وكشف أن روسيا طلبت من سوريا إقالة مدير المخابرات الجوية السوري بسبب الطائفية التي قد تؤدي إلى حدوث تسريبات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات الروسي من أقوى أجهزة المخابرات في العالم ويعتمد على تكنولوجيا حديثة.
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن هذه النظرية تعتمد على الجهل والتعصب الطائفي والديني لصالح دول خارجية لتدمير الشعوب.
وكشف أن روسيا طلبت من سوريا إقالة مدير المخابرات الجوية السوري بسبب الطائفية التي قد تؤدي إلى حدوث تسريبات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات الروسي من أقوى أجهزة المخابرات في العالم ويعتمد على تكنولوجيا حديثة.
Advertisements
المزيد عن: قناة الحياة توك شو توفيق عكاشة اخبار مصر
- أبرزها "دعمها للإرهاب".. خبراء يكشفون أسباب توتر العلاقات بين الدول العربية وإيران
- وحيد عبدالمجيد: شروط العرب وثيقة لتحرير قطر من إيران وتركيا
- "الحزب الناصري بالعراق": لا يوجد فرق بين تركيا وإيران
- هاآرتس: غزو إيرانى-تركى محتمل للعراق
- "باشات" من مؤتمر بلبنان: المصريون يعيشون أزهى عصور التعايش السلمي (صور)
- مخططات قطر وإيران تفشل في العراق (فيديو)
- توفيق عكاشة: جميع الثوارات التى قامت مؤخرًا أسقطت الشعوب
- العميد خالد عكاشة: المقاطعة العربية كشفت قبح نظام قطر