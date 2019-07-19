غازل زجته.. تفاصيل إصابة ٣ أشخاص في مشاجرة بموقف في الدقهلية
الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:08 م
محمد كشك
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شهد موقف بطرة النابع لمركز طلخا في محافظة الدقهلية مشاجرة كبرى بين عددا من المواطنين من أبناء القرية وبائع باحد محلات العصير بجوار موقف بطرة بطلخا اسفل الكوبرى بسبب مغازلته لزوجته.
بدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين وبائع عصير امام موقف بطره وتبين ان" على.م م" قام بشراء عصير وأثناء ذلك قام نبيل،.ن م" بمغازلة زوجته أدى إلى تكسير المحل والتعدى على الزوج.
على الفور استعان الزوج بأسرته ببطرة وتم الاعتداء على العصارة وتكسير زجاج عدد من السيارات وحدثت مشاجرة بين الطرفين أصيب خلالها٣ من المواطنين بإصابات متفرقة.
انتقل ضباط المركز برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز وتم القبض على الأطراف السيطرة على الموقف.
وتم استدعاء إدارة موقف طلخا لتوفير سيارات الركاب بعد أن غادرت السيارات الموقف خوفا من تكسيرها.
بدأت الواقعة بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من المواطنين وبائع عصير امام موقف بطره وتبين ان" على.م م" قام بشراء عصير وأثناء ذلك قام نبيل،.ن م" بمغازلة زوجته أدى إلى تكسير المحل والتعدى على الزوج.
على الفور استعان الزوج بأسرته ببطرة وتم الاعتداء على العصارة وتكسير زجاج عدد من السيارات وحدثت مشاجرة بين الطرفين أصيب خلالها٣ من المواطنين بإصابات متفرقة.
انتقل ضباط المركز برئاسة الرائد أحمد السادات رئيس مباحث المركز وتم القبض على الأطراف السيطرة على الموقف.
وتم استدعاء إدارة موقف طلخا لتوفير سيارات الركاب بعد أن غادرت السيارات الموقف خوفا من تكسيرها.
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