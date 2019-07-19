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دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام نهائي بطولة أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال

الجمعة 19/يوليه/2019 - 08:00 م
دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام نهائي بطولة أمم إفريقيا بين الجزائر والسنغال
حفل ختام أمم إفريقيا
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محمد النجدي
 
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اشعلت الفنانة دنيا سمير غانم، أجواء ستاد القاهرة الدولي في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بين منتخبي السنغال والجزائر.

وحضر حفل الختما الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس عبدالقادر بن صالح رئيس جمهورية الجزائر وعدد كبير من جمهور المنتخبين الذين تفاعلوا بشكل كبير مع غناء دنيا سمير غانم.


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