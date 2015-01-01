ميركل تعرب عن قلقها من التوترات في الخليج العربي

اعربت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الجمعة عن قلق حكومة بلادها من التوترات التي تشهدها منطقة الخليج العربي.





وطالبت ميركل في مؤتمر صحفي في برلين بالتوصل لحلول سياسية للتصعيد التي تشهده المنطقة.





كما طالبت اطراف النزاعات في منطقة الخليج والمجتمع الدولي باغتنام جميع الفرص المتوفرة من اجل انهاء حالة التصعيد التي تضر بدول المنطقة وبامدادات الطاقة وبالاقتصاد الدولي.





وقالت ميركل ان مجرد النظر الى هذه المنطقة يشعرها بالقلق ولهذا يجب عدم تفويت اية فرص من اجل التوصل لحلول دبلوماسية للتوترات.





وتشهد منطقة الخليج العربي توترا واضحا بين الولايات المتحدة وايران وذلك على خلفية الخلافات بشأن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في مايو من العام الماضي.