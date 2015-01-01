انخفاض سعر برميل النفط الكويتي مسجلاً 63.73 دولار
الجمعة 19/يوليه/2019 - 06:05 م
وكالات
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شهد برميل النفط الكويتي، انخفاضا بنحو 1.14 دولار، مسجلاً 63.73 دولار أمريكي مقابل 64.87 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط أمس تحت ضغط ضعف الأداء في أسواق الأسهم الأمريكية وتوقعات بارتفاع إنتاج الخام في خليج المكسيك في أعقاب إعصار ضرب المنطقة الأسبوع الماضي.
وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت أثناء جلسة التداول ليصل إلى مستوى 61.82 دولار كما انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى مستوى 55.01 دولار.
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