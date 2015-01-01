حساب المواطن يعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ الدعم
الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:50 م
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بدأ برنامج حساب المواطن، في استقبال طلبات اعتراض المستفيدين على مبالغ استحقاق الدفعة 20 لشهر يوليو الجاري، عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن.
وطالب برنامج حساب المواطن المستفيدين الذي لديهم اعتراضات على مبالغ الاستحقاق للدفعة 20، بتقديم اعتراضاتهم عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن (اضغط هنا).
جدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن يوم الأربعاء الماضي، بدء إيداع مبالغ الدعم للدفعة 20 لشهر يوليو الجاري في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.
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