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خاص.. وزير الرياضة يكشف حقيقة تولي "المعلم" تدريب منتخب مصر

الجمعة 19/يوليه/2019 - 05:41 م
خاص.. وزير الرياضة يكشف حقيقة تولي المعلم تدريب منتخب مصر
حسن شحاتة
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علي نبوي
 
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كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حقيقة ما تردد مؤخرًا عن نيته تعيين جهاز فني جديد لمنتخب مصر بقيادة حسن شحاته.

 

وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "نحن نسير وفق لوائح ولا نقوم بفعل هذه الأمور من أنفسنا".

 

وأضاف :"هناك مجموعة سيتم اختيارها وهي من ستحدد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر في المرحلة المقبلة".

 

وكان هاني أبو ريدة الرئيس السابق لاتحاد الكرة المصري قد أقال الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا من دور الستة عشر.

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