تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة للقناطر الجديدة ودير العذراء بدرنكه الخميس المقبل

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قال عثمان الحسيني، مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي، أن الهيئة الإقليمية تواصل رحلاتها المجانية للفائزين بالمسابقات الشهرية التي يتم إطلاقها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"ومن المقرر قيام برحلة للفائزين في المسابقة الأخيرة يوم الخميس القادم الموافق 257 لزيارة قناطرأسيوط ودير السيدة العذراء بدرنكة لافتا أن الهيئة تنتظر استقبال الصور الخاصة بمسابقة "أجمل صورة" المعلن عنها على الصفحة الخاصة بتنشيط السياحة.



وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط بضرورة الإهتمام برفع الوعي السياحي بين أبناء المحافظة وترسيخ روح الإنتماء الوطني والتوعية بالأماكن السياحية التي تذخر بها المحافظة من معالم سياحية وآثار ترجع إلي مختلف العصور والترويج لهذه الأماكن السياحية والأثرية والتعريف بها مشيرًا إلي تقديم كافة سبل الدعم للترويج للحركة السياحية.



وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة تحرص على إقامة الندوات والرحلات السياحية للترويج لهذه الأماكن وخاصة في هذه الأيام حيث تشهد أسيوط موسمين سياحيين وهما موسم السيد الفرغل الذي انتهى أمس وموسم السيدة العذراء ويتم الاستعداد لهذه الفعاليات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير التأمين والخدمات اللازمة لافتا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين هيئة الأقليمية تنشيط السياحة والمديريات الخدمية والهيئات المختلفة لنشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع وتنشيط السياحة الداخلية.