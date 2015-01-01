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رسمياً.. فيكتور فالديز مدرباً في برشلونة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:45 م
رسمياً.. فيكتور فالديز مدرباً في برشلونة
فيكتور فالديز
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مصطفي صابر
 
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تعاقد نادي برشلونة رسميًا، اليوم الجمعة مع حارسه السابق فيكتور فالديز، لتدريب فريق 19 عامًا في البلوجرانا.

وتبعاً للصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" إن حارس برشلونة السابق قام بتوقيع عقدًا لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم اخر.

وقام فالديز بالتوقيع على عقده مع النادي الكتالوني في حضور المسؤولين عن التدريب الاحترافي لكرة القدم في برشلونة سيلفيو إلياس، وخوسيه ماري بيكرو وجييليرمو آمور.

وسيقود فالديز فترة إعداد ما قبل الموسم والتي ستنطلق يوم 29 يوليو الجاري، على أن يفتتح الفريق موسمه  على ملعب يوهان كرويف الجديد بمواجهة أياكس يوم 27 أغسطس المقبل.
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