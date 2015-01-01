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تعرف على ثامن ضحايا ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:45 م
تعرف على ثامن ضحايا ريال مدريد في الميركاتو الصيفي
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الفجر الرياضي
 
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لايزال يسعى ريال مدريد للتخلص من عدد من لاعبي الفريق، بعد التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين، بالإضافة لرغبته في ضم صفقات أخرى قوية وفي مقدمتها الفرنسي بول بوجبا.

 

وكشف الصحفي الإسباني إيدو بيدال، عن مفاجأة جديدة بشأن الأسم القادم الذي سيغادر ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال الصحفي بإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية إيدو بيدال: خيسوس فاييخو سيغادر على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية في الليجا.

 

وكان ريال مدريد قد أعلن رحيل سبعة لاعبين هذا الصيف سواء ببيعهم أو إعارتهم وهم لوكا زيدان وسيرجيو ريجيلون ومارتن أوديجارد وماتيو كوفاسيتش وراؤول دي توماس وماركوس يورينتي وثيو هيرنانديز.

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