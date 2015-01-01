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ابن عم تميم: هناك امتعاض داخل الأسرة القطرية الحاكمة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:42 م
ابن عم تميم: هناك امتعاض داخل الأسرة القطرية الحاكمة
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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كشف المعارض القطري البارز وأحد أبرز أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فهد بن عبدالله آل ثاني، اليوم، مفاجآة بشأن دولة قطر.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "هناك إمتعاض شديد داخل أسرة آل ثاني الآن بسبب حماقات تميم. في زيارة تميم الأخيرة لأمريكا لم تتم إهانة تميم ومرافقية فقط بل تمت إهانة وطننا قطر وشعب قطر".

وأضاف: "ما يقارب ٧٠٠ مليار ريال قطري تم دفعها للأمريكان وهذا الرقم (أعلى من الناتج المحلي لقطر)".

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