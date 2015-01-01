ابن عم تميم: هناك امتعاض داخل الأسرة القطرية الحاكمة





كشف المعارض القطري البارز وأحد أبرز أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، فهد بن عبدالله آل ثاني، اليوم، مفاجآة بشأن دولة قطر.





وقال في تغريدة عبر "تويتر": "هناك إمتعاض شديد داخل أسرة آل ثاني الآن بسبب حماقات تميم. في زيارة تميم الأخيرة لأمريكا لم تتم إهانة تميم ومرافقية فقط بل تمت إهانة وطننا قطر وشعب قطر".





وأضاف: "ما يقارب ٧٠٠ مليار ريال قطري تم دفعها للأمريكان وهذا الرقم (أعلى من الناتج المحلي لقطر)".



