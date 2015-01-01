"الألماني".. تفاصيل جديدة حول جثة الطالب المعثور عليها بمياه النيل بالعياط

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توصلت تحريات المباحث إلى أن الطالب المعثور على جثته طافية بمياه النيل بمركز العياط جنوب المحافظة، مسجل سرقات، وشهرته الألماني، وتبين أنه حال استحمامه بالمياه، لقي مصرعه غرقا لعدم إجادته السباحة.



وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بتلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بلاغا بالعثور على جثة طالب طافية بمياه النيل بدائرة مركز شرطة العياط.



ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وقوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، وتمكنوا من انتشال الجثة، وكشفت معاينة الرائد محمد مصباح معاون مباحث المركز أن الجثة لـ "حمادة.ش.ص"، طالب، وأنه لأ يوجد بجثته أي إصابات ظاهرية، وان وفاته إثر اسفكسيا الغرق.



وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

