المجلس العسكري السوداني: وقعنا على الاتفاق مع "الحرية والتغيير" دون أي ضغوط





قال الفريق ركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، إن الاتفاق بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير تم توقيعه دون أي ضغوط خارجية.





وأكد كباشي، في حوار مع "قناة الغد"، أن المجلس راضٍ بكافة البنود التي وقع عليها، مشيراً إلى أنه لا يوجد رابح أو خاسر في الاتفاق، مؤكداً على قوة ومتانة العلاقات مع الحرية والتغيير.





وأضاف أن الاتفاق تم توقيعه بعدما تأكد المجلس من رغبة قوى إعلان الحرية والتغيير للمضي للأمام.





وأشار كباشي، إلى إحدى النقاط الخلافية، التي أثيرت بين المجلس وقوى التغيير، بشأن الحصانات لأعضاء المجلس، قائلاً: "لن نتجاوز فيها القانون، الحصانات هي التي يمنحها لنا قانون القوات المسلحة فقط"، وأكد على أنه لن تكون هناك عقبات فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية.



