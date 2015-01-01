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خبر سار لجماهير الأهلي

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:11 م
خبر سار لجماهير الأهلي
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علي نبوي
 
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أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية رمضان صبحي لمواجهة المقاولون المقبلة، بعد تعافيه تماما من آلام العضلة الضامة التي كان يعاني منها خلال الأيام الماضية.


وقال الجهاز الفني إن اللاعب شفي تماما من الإصابة واصبح جاهزا للمشاركة وضمن الحسابات الفنية للمباراة.


وأوضح أن اللاعب شارك بقوة في تدريبات الفريق الجماعية أمس الخميس ، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المحدد لها مساء الأربعاء القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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