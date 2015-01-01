"معتقدات خاطئة" من بعض الحجاج تدفع رئاسة الحرمين إلى رفع كسوة الكعبة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.





وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المدير العام لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري، في بيانٍ صادرٍ عن «رئاسة الحرمين»: «كما جرت العادة السنوية، وحسب الخطة المعتمدة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ؛ تم رفع ثوب الكعبة المشرفة، والعمل تم بفريق من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى ٥٠ شخصًا».





وأضاف أن هذا الإجراء يأتي من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها؛ حيث يشهد المطاف أعدادًا كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه؛ وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر.