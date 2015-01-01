تباطؤ معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى في عامين
الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:59 م
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تباطأ معدل التضخم في اليابان خلال الشهر الماضي عند أدنى مستوى في عامين.
وكشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان زاد بنحو 0.6 بالمائة في يونيو وفقاً للتوقعات وهي أقل وتيرة منذ يونيو 2017، مقابل ارتفاع بنحو 0.8 بالمائة في مايو.
أما معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطعام فزاد بنحو 0.5 بالمائة في الشهر الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر النقل والاتصالات تراجع بنحو 1.3 بالمائة في الشهر الماضي، فيما زاد مؤشر أسعار فواتير المياه والوقود بنسبة 2.2 بالمائة.
وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 107.68 ين.
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