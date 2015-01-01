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الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بشارع النمسا في السويس

الجمعة 19/يوليه/2019 - 12:38 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة بشارع النمسا في السويس
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أبوبكر عبد المعز
 
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالسويس، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشارع النمسا بحى السويس، ظهر اليوم الجمعة، قبل انتقالها للوحدات المجاورة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق عقب تلقى بلاغا من غرفة عمليات محافظة السويس، وتم إخماد الحريق، وتسبب الحريق في تدمير محتويات الشقة، ولم يسفر عن الحريق وقوع إصابات أو خسائر بشرية، كما تواجدت قوات الحماية المدنية في شارع النمسا بوسط تحسبا لاندلاع أي حريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب بسبب ماس كهربائي.
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