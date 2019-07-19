أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 19 يوليو 2019

شهدت أسعار العملات استقرار جماعي مقابل الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 وذلك بعد ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.





سعر الدولار فى مصر

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.55 جنيه للشراء، و 16.67 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.56 جنيه للشراء، و 16.66 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.56 جنيه للشراء، و 16.66 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.55 جنيه للشراء، و 16.65 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم





سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، استقرار مقابل الجنيه المصري ، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.58 للشراء، 18.73 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم





سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم استقرار مقابل الجنيه المصري ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.58 جنيه للشراء، و20.79 جنيه للبيع .





سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى سجل سعر الريال 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم





سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم،استقرار مقابل الجنيه المصري، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن، بلغ سعر الدينار 54.38 جنيه للشراء، و 54.86 جنيه للبيع.