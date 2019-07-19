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انقطاع الكهرباء عن وسط المدينة والمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان

الجمعة 19/يوليه/2019 - 10:15 ص
انقطاع الكهرباء عن وسط المدينة والمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان
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إسلام علي
 
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شهدت المدينة السكنية بالأحياء الأول والثاني بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة، انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح اليوم الجمعة.

,من جانبها، قالت المهندسة زكية هلال، رئيسة قطاع الكهرباء بالمدن الجديدة، إنه تم فصل التيار الكهربائي عن المنطقة المُشار إليها بسبب إجراء أعمال صيانة، لافتةً إلى أن الصيانة تتم بصورة دورية لكافة المحولات والمحطات الموجودة لمراجعة الجهد والعمل على إصلاح الأعطال وتنظيف المحولات أولًا بأول.
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