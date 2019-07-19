كيف رد أحمد السقا الجميل لـ تامر حسني؟

أنهى الفنان أحمد السقا، أمس مشاركته في فيلم تامر حسنى الجديد، كضيف شرف ويظهر من خلال مشهد واحد لكنه مؤثر فى الفيلم، وتم التصوير فى ميدان التحرير أمام فندق "نايل ريتز كاريتون" وكان عبارة عن مشهد أكشن.





الفيلم يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد المارق.





ويرد السقا الجميل لتامر بعد ظهور الأخير فى مسلسل "ولد الغلابة" والذى عرض فى رمضان، وظهر تامر في مشهد واحد لكنه كان من المشاهد المهمة والأساسية فى المسلسل الذى حقق نجاحا كبيرا.





من ناحية أخرى،يبدأ أحمد السقا تصوير فيلم العنكبوت قريبا.