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إصابة 3 أشخاص وإلغاء رحلة لطائرة "بوينج 747" في روسيا

الجمعة 19/يوليه/2019 - 03:58 ص
إصابة 3 أشخاص وإلغاء رحلة لطائرة بوينج 747 في روسيا
طائرة ركاب
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة ركاب من طراز "بوينج 747" تابعة لشركة طيران "نورث ويند"، ألغت رحلة مقررة من مطار "شيريميتيفو" بموسكو باتجاه يريفان، كانت مقررة لـ187 راكبا، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن الرحلة ألغيت على خلفية إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة، معلنة إصابة ثلاثة أشخاص خلال الإجلاء الاضطراري للركاب.

وقال متحدث بوزارة الطوارئ الروسية، إنه خلال استعداد الطائرة للإقلاع صدر إنذار بانبعاث دخان في قمرة القيادة، على خلفية ذلك أوقفت الطائرة تحركها، وتم إجلاء الركاب عبر سلالم الطوارئ ونقلوا إلى المحطة "إف" بالمطار، مؤكدًا إصابة ثلاثة أشخاص خلال عملية الإجلاء.

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