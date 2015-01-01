قبل انطلاقه اليوم.. الكشف عن كواليس "La Casa De Papel"
الجمعة 19/يوليه/2019 - 02:57 ص
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ينطلق الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel اليوم الجمعة من خلال 8 حلقات.
ومع بدء أحداث الجزء الثالث من مسلسل "البروفيسور" سنرى أفراد العصابة فى أماكن مختلفة من العالم وهم يستمتعون بحريتهم فى جزر رائعة الجمال محيطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة.
المسلسل من بطولة : ورسولا كوربيرو، إيتزيار إيتونو، ألفارو مورتي.
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