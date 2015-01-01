قبل انطلاقه اليوم.. الكشف عن كواليس "La Casa De Papel"





ينطلق الموسم الثالث من مسلسل La Casa De Papel اليوم الجمعة من خلال 8 حلقات.





ومع بدء أحداث الجزء الثالث من مسلسل "البروفيسور" سنرى أفراد العصابة فى أماكن مختلفة من العالم وهم يستمتعون بحريتهم فى جزر رائعة الجمال محيطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة.



