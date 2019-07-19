قناة مفتوحة تنقل مباراة الجزائر والسنغال مجانا.. مشاهدة مباراة الجزائر عبر قناة beIN SPORTS HD

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال وذلك مساء اليوم الجمعة الموافق 19/7/2019 في نهائي كأس أمم أفريقيا والتي استضافتها دولة مصر.





ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة منتخبي الجزائر والسنغال مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.





وكان منتخب السنغال قد تأهل لهذا الدور بعدما تخطى عقبة تونس بهدف نظيف بينما الجزائر استطاع أن يصعد إلى المباراة النهائية بعدما فاز على نيجيريا بهدفين مقابل هدف وجاء الهدف الثاني من ركلة ثابتة للنجم المتألق رياض محرز.





وستكون مباراة الجزائر والسنغال في مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس سبورتس 1+2 HD، والتي سيقوم بالتعليق عليها المعلق الجزائر حفيظ دراجي.





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