دار الإفتاء: السحر أمر عارض.. وهذه طريقة التخلص منه (فيديو)













وأضافت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشرع أرشد الناس لكيفية التخلص منه، كما فعل النبي ورقا نفسه بالمعوذتين.



وشددت على أن المسلم يجب أن يكون ذا عقلية علمية، وعلى سبيل المثال تعطل السيارة، على الشخص أن يتأكد أنه قام بالصيانة الدورية لها أم لا.

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: ما هي أعراض السحر وكيفية العلاج منه وهل السحر موجود؟ بأن السحر موجود وذُكر أكثر من مرة في القرآن والسنة النبوية، ولكنه "أمر عارض".