ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

دار الإفتاء: السحر أمر عارض.. وهذه طريقة التخلص منه (فيديو)

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:36 ص
دار الإفتاء: السحر أمر عارض.. وهذه طريقة التخلص منه (فيديو)
دار الإفتاء المصرية
Advertisements
طباعة
نعيم يوسف
 
Advertisements
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: ما هي أعراض السحر وكيفية العلاج منه وهل السحر موجود؟ بأن السحر موجود وذُكر أكثر من مرة في القرآن والسنة النبوية، ولكنه "أمر عارض".



وأضافت في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الشرع أرشد الناس لكيفية التخلص منه، كما فعل النبي ورقا نفسه بالمعوذتين.

وشددت على أن المسلم يجب أن يكون ذا عقلية علمية، وعلى سبيل المثال تعطل السيارة، على الشخص أن يتأكد أنه قام بالصيانة الدورية لها أم لا.
Advertisements
المزيد عن: توك شو السحر أخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال