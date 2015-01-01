العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت أثناء حضوره حفل زفاف في لغردقة (صور)

Advertisements

أنقذت العناية الإلهية أحد الأشخاص من الموت المحقق، مساء أمس الخميس، عندما سقط عليه عمود إنارة أثناء حضوره حفل زفاف بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.



كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط عمود إنارة على رجل خلال حضوره حفل زفاف ما أدى إلى فقدانه الوعي وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ ونقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام.



وتم إجراء الإسعافات الأولية له، وأنه تماثل للشفاء وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للتأكد من عدم تأثر الحادث على المصاب؛ وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.