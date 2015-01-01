ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت أثناء حضوره حفل زفاف في لغردقة (صور)

الجمعة 19/يوليه/2019 - 01:34 ص
العناية الإلهية تنقذ شخصا من الموت أثناء حضوره حفل زفاف في لغردقة (صور)
حفل زفاف في الغردقة
Advertisements
طباعة
محمد طه
 
Advertisements
أنقذت العناية الإلهية أحد الأشخاص من الموت المحقق، مساء أمس الخميس، عندما سقط عليه عمود إنارة أثناء حضوره حفل زفاف بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط عمود إنارة على رجل خلال حضوره حفل زفاف ما أدى إلى فقدانه الوعي وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ ونقل المصاب إلى مستشفى الغردقة العام.

وتم إجراء الإسعافات الأولية له، وأنه تماثل للشفاء وتم وضعه تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للتأكد من عدم تأثر الحادث على المصاب؛ وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال