"ظريف" يعلق على إعلان ترامب تدمير طائرة إيرانية
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:46 م
أسماء العزب
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قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا علم له بفقدان طائرة مسيرة إيرانية في مضيق هرمز.
تأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدمير طائرة إيرانية مسيرة كانت تهدد البارجة الأمريكية يو اس اس بوكسر في مضيق هرمز.
وقبل ذلك نشر ظريف في حسابه على "تويتر" صورة لخارطة العالم أبرز فيها حدود كل من إيران والولايات المتحدة بلون أصفر. ووضع عليها نقطة حمراء في منطقة مضيق هرمز.
وأرفق وزير الخارجية الإيراني الصورة بكلمة "تذكير" باللغة الانجليزية في إشارة إلى بعد الولايات المتحدة الجغرافي عن منطقة الخليج، على ما يبدو.
وقال ترامب إن الطائرة المسيرة الإيرانية كانت تمثل خطرا على السفينة و"تم إسقاطها في الحال".
ودعا الرئيس الأمريكي الدول الأخرى إلى إدانة التصرفات الإيرانية وحماية السفن التابعة لها.
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