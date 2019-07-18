نتنياهو: لن نعطي الحصانة لمطلقي الصواريخ في لبنان أو غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حكومته لن تعطي الحصانة لمطلقي الصواريخ على بلاده سواء في لبنان أو غزة أو أي مكان آخر.







وأضاف وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن بلاده لن تعطي الحصانة لمن يُطلق الصواريخ أو يرسلهم، مشدداً على أنها سترد بقوة على ذلك، وتابع "لا حصانة لأي أحد يطلق الصواريخ على إسرائيل، حتى ولو كان يختبئ في مناطق مكتظة بالسكان، وسنفعل كل شيء كي لا نلحق الضرر بالأبرياء".