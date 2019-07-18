"أم الدكاترة" تحكي عن نجاحها في تربية أبنائها الخمسة والتحاقهم بكلية الطب
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:39 م
هدى عبدالرازق
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قالت نهلة جاد الرب، مدرسة لغة إنجليزية والمعروفة إعلاميًا بـ"أم الدكاترة"، إن لديها 5 أبناء أطباء، وأحدهم الثاني علمي علوم على مستوى الجمهورية هذا العام.
وأضافت "جاد الرب"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن التحاق أبنائها الخمسة بكلية الطب توفيق من الله، موضحة أنها تهتم بأولادها منذ صغرهم، وعملت على تحفيظهم القرآن الكريم.
ومن ناحيته عقب أحد أشقاء الثاني على مستوى الجمهورية، أن شقيقه كان لا يهتم فقط بالمذاكرة، مضيفًا: "كان بيلعب بلايستيشن"، موضحًا أنهم لم يتوقعوا أن يحقق هذا التفوق.
وأضافت "جاد الرب"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، أن التحاق أبنائها الخمسة بكلية الطب توفيق من الله، موضحة أنها تهتم بأولادها منذ صغرهم، وعملت على تحفيظهم القرآن الكريم.
ومن ناحيته عقب أحد أشقاء الثاني على مستوى الجمهورية، أن شقيقه كان لا يهتم فقط بالمذاكرة، مضيفًا: "كان بيلعب بلايستيشن"، موضحًا أنهم لم يتوقعوا أن يحقق هذا التفوق.
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