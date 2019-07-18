رشوان توفيق يقبل رأس رجاء حسين في عزاء زوجته.. وغياب تام للنجوم الشباب (صور)
الخميس 18/يوليه/2019 - 10:12 م
سارة إبراهيم -تصوير: أحمد علي
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حرصت الفنانة رجاء حسين، على تأدية واجب العزاء في السيدة "أميمة حسن" زوجة الفنان رشوان توفيق، ووالدة الإعلامية هبة رشوان، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
ورصدت عدسة "الفجر الفني" تقبيل رشوان توفيق رأس رجاء حسين، في لقطة إنسانية تعبر عن عمق علاقة الصداقة والزمالة بينهما.
يذكر أن عدد من نجوم الفن، حضروا تباعاً إلى العزاء، من بينهم النجوم أحمد حلمي، دلال عبد العزيز، عزت العلايلي، أحمد حلاوة، السيناريست عمرو ياسين، نبيل الحلفاوي، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، والإعلامي أسامة كمال.
وشهد العزاء، غياب شبه تام لحضور النجوم الشباب، وشيعت الجنازة، الثلاثاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.
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