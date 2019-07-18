رشوان توفيق يقبل رأس رجاء حسين في عزاء زوجته.. وغياب تام للنجوم الشباب (صور)

يذكر أن عدد من نجوم الفن، حضروا تباعاً إلى العزاء، من بينهم النجوم أحمد حلمي، دلال عبد العزيز، عزت العلايلي، أحمد حلاوة، السيناريست عمرو ياسين، نبيل الحلفاوي، سميحة أيوب، سميرة عبد العزيز، والإعلامي أسامة كمال.