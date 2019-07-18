عاجل.. مجلس الوزراء يعلن عن إجازة 23 يوليو

أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا باعتبار يوم الثلاثاء المقبل 23 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



