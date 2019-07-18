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عاجل.. مجلس الوزراء يعلن عن إجازة 23 يوليو

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:41 م
عاجل.. مجلس الوزراء يعلن عن إجازة 23 يوليو
مصطفى مدبولي - أرشيفية
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أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا باعتبار يوم الثلاثاء المقبل  23 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. 

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المزيد عن: مجلس الوزراء يعلن عن إجازة 23 يوليو رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ذكرى ثورة 23 يوليو الوزارات والمصالح الحكومية
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