تعرف على برنامج عروض "البيت الفني" للمسرح لأيام الخميس والجمعة والسبت

على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، "أبو كبسولة"، يعرض في الساعة التاسعة مساًء، من بطولة مصطفى آبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبد الشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.





على مسرح العائم الصغير بالمنيل، "بيت الأشباح"، يعرض في الساعة السابعة مساء، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني، ومن بطولة خريجي الدفعة الأولى لورشة "إبدأ حلمك"، الدخول مجانًا لذوي الاحتياجات الخاصة





على مسرح الطليعة بالعتبة، قاعة زكي طليمات، "شباك مكسور"، يعرض في الساعة الثامنة والنصف مساًء، من تأليف رشا عبد المنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدي عبيد، علي كمالو.





على مسرح الطليعة، قاعة صلاح عبد الصبور، "نوح الحمام"، يعرض في الساعة السابعة مساًء، بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.





على مسرح القاهرة للعرائس "محطة مصر"، يعرض في الساعة السادسة والنصف مساًء، من تأليف محمد زناتي وإخراج رضا حسنين.





على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب وسط البلد "زهرة اللوتس"، يعرض في الساعة السابعة والنصف مساًء من تأليف طارق مرسي وإخراج محمد حجاج.





على مسرح السلام بشارع القصر العيني "أوبرا بنت عربي"، يعرض في الساعة التاسعة مساًء على مسرح السلام بالقصر العيني.





العرض مسرحية غنائية تمثيلية تقدم دراما في شكل أسطوري عن كل المختلفين وذوي القدرات والهمم وكل غريبي الأطوار وأصحاب الاختلافات في الشكل، وذلك بمشاركة أكثر من 45 فنان ونجوم السيرك القومى ومشاركة الحيوانات الحية أيضا، بالاضافة إلى آداء صوتي مميز لسيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.





"أوبرا بنت عربي"، من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوي، هاني عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوي القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ العرض من تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.