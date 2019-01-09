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وزير الرياضة: نجحنا في التنظيم.. أكثر من مليار مشاهد ينتظر نهائي إفريقيا

الخميس 18/يوليه/2019 - 11:50 ص
وزير الرياضة: نجحنا في التنظيم.. أكثر من مليار مشاهد ينتظر نهائي إفريقيا
مصر وجنوب إفريقيا
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علي نبوي
 
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قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن مصر نجحت في تنظيم بطولة أمم إفريقيا بشكل رائع.


وأضاف أشرف صبحي على هامش الجمعية العمومية لاتحاد الإفريقي "كاف" :"نهنئ أنفسنا بنجاح بطولة إفريقيا.. المباراة النهائية من الممكن أن يتابعها أكثر من مليار مشاهد حول العالم".


وتابع أشرف صبحي: "الكرة أحد أهم آليات تحقيق الأمن، ومصر خير داعم لكاف فلقد اتفقنا مع كاف على تسهيل مشاريع له بمصر.. أرسل لكم تحية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء".


وأتم حديثه: "نعدكم أن نكون داعما مستمرا لإنجاح كاف الذي يتطور كل يوم.. الدولة المصرية خير داعم لكاف ليس فقط لأن مصر دولة المقر، لكن لدورها الطبيعي والمعروف طوال تاريخها".


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