علي جمعة: يجوز أداء العمرة بالتقسيط عن طريق البنك حتى لو هناك زيادة في سعرها



ومن ناحيته أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على "اليوتيوب"، أن هناك شركات توفر للمواطنين إمكانية التوجه لأداء العمرة بشرط زيادة المبلغ الأصلي للعمرة، حيث إن كانت العمرة على سبيل المثال تكلفتها 70 ألف فبعد التقسيط تصل إلى 90 ألف.



وأكد أن تلك الآلية في التقسيط للتوجه لأداء العمرة تجوز، حيث طالما هناك تأجيل في تقديم سعر الخدمة، فيجوز زيادة سعرها.



وجه متصل سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "إنه هو ومجموعة من أصدقائه كونوا شركة لتقديم العمرة بنظام التقسيط عن طريق البنك، فما الحكم؟".