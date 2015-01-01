نسمة النجار تنتظر عرض "اللي خلف مانمش" وتشارك في "اللعبة"

تنتظر الفنانة والمطربة نسمه النجار، عرض فيلم "اللى خلف مانمش"، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى السينمائي بطولة أحمد بدير وأحمد صيام إيناس النجار وعبدالله مشرف وأحمد منير وتأليف أيمن إسماعيل وإخراج أشرف نار.





وتجسد نسمة ضمن أحداث الفيلم دور "ماهيتاب" ابنة الفنان أحمد صيام ضمن أحداث العمل الذي تدور أحادثه في إطار اجتماعى كوميدي.





كما تشارك نسمة كضيف في المسلسل الكوميدي "اللعبة" بطولة هشام ماجد وشيكو والذي كان قد خرج من السباق الرمضاني المنقضي وهو من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف فادي أبو السعود ومن إخراج معتز التوني.





وتجسد نسمة ضمن أحداث العمل دور مذيعة في أحدى حلقات المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار من التحدي والمغامرات حول شابين تجمعهما صداقة قوية منذ الطفولة، يواجهان العديد من المشاكل في إطار كوميدي ويشارك في بطولته مي كساب ونسرين أمين وأحمد فتحي وسامي مغاوري ومحمد ثروت.





يذكر أن أخر أمعال نسمة الفنية هو ألبومها الغنائي"هتعود" والذي حقق وصلت نسبة الاستماع إليه إلى 3 ملايين مستمع عبر التطبيقات الرقمية المختلفة.





كما شاركت في أعمال فنية منها فيلم "حين ميسرة" ومسلسلات منها التاريخي "ابن ماجة"مع الفنان حسن يوسف و" سمارة" وسيت كوم "مالهمش فيها" وعدد من الحملات الإعلانية



