ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الملحن شريف إسماعيل ضيف عمرو حسن فى حفل بالإسكندرية

الخميس 18/يوليه/2019 - 05:23 ص
الملحن شريف إسماعيل ضيف عمرو حسن فى حفل بالإسكندرية
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
يحيى يوم السبت، الموافق 27 يوليو الجارى ، الشاعر الشاب عمرو حسن حفلاً شعريا ضمن حفلات المهرجان الصيفي بالإسكندرية بمكتبة الإسكندرية ويحل الفنان شريف إسماعيل ضيفًا على الحفل.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب والملحن شريف إسماعيل مع المطربة ساندى، في ألبومها الجديد بأغنية بعنوان " كان عادي"، من كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح،


يذكر أن عمرو نشر له العديد من الدواوين الشعرية هى "المهنة بارقص" و"ناس كافية" وأخيراً صدر له "سيلفى" عن دار العلوم، كما حصل على العديد من الجوائز أولها جائزة ساقية الصاوى التشجيعية عام 2010 كأفضل ديوان شعر، وأعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه بصدد الدخول فى أول عمل درامى له.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الإفريقية 2019
الجزائر
-
x
21:00
-
السنغال