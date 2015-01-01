الملحن شريف إسماعيل ضيف عمرو حسن فى حفل بالإسكندرية

يحيى يوم السبت، الموافق 27 يوليو الجارى ، الشاعر الشاب عمرو حسن حفلاً شعريا ضمن حفلات المهرجان الصيفي بالإسكندرية بمكتبة الإسكندرية ويحل الفنان شريف إسماعيل ضيفًا على الحفل.





من ناحية أخرى يتعاون المطرب والملحن شريف إسماعيل مع المطربة ساندى، في ألبومها الجديد بأغنية بعنوان " كان عادي"، من كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هانى ربيع، وهندسة صوت ماهر صلاح،









يذكر أن عمرو نشر له العديد من الدواوين الشعرية هى "المهنة بارقص" و"ناس كافية" وأخيراً صدر له "سيلفى" عن دار العلوم، كما حصل على العديد من الجوائز أولها جائزة ساقية الصاوى التشجيعية عام 2010 كأفضل ديوان شعر، وأعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك أنه بصدد الدخول فى أول عمل درامى له.



