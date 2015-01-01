حفل غنائي بالإسماعيلية يجمع أحمد كامل وأدهم سليمان
الخميس 18/يوليه/2019 - 04:51 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
يستعد المطرب أحمد كامل للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب أدهم سليمان، يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى في حديقة النصر بالإسماعيلية.
ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.
ويعد أدهم سليمان أحد أبرز أيقونات مزيكا الأندرجراوند فى مصر، واشتهر بتحقيقه لملايين المشاهدات عبر أغانيه ذات الطابع العاطفى، مثل "اسمى يفرق إيه وياكى، والمقام، وحافة العالم"، وطرح مؤخرا أغنية دينية تحمل عنوان "هذه الدنيا".
Advertisements