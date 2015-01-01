حفل غنائي بالإسماعيلية يجمع أحمد كامل وأدهم سليمان

يستعد المطرب أحمد كامل للمشاركة فى إحياء حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، بمشاركة المطرب أدهم سليمان، يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجارى في حديقة النصر بالإسماعيلية.





ومن المقرر أن يظهر بشكل مختلف وجديد من خلال مجموعة من أغانية وهى "ياسمرا، اسمى، كل ما فى القلب، أنا التايه، مش ندمان، العاشقين ، ياسيدى"، وغيرها من أغنياته المميزة.







