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ننشر.. مواعيد العرض الرسمية لفيلم "Hustlers" حول العالم

الخميس 18/يوليه/2019 - 04:29 ص
ننشر.. مواعيد العرض الرسمية لفيلم Hustlers حول العالم
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الفجر الفني
 
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يعرض فيلم الفنانة العالمية جنيفر لوبيز الجديد" Hustlers "، في دور السينما في اميركا وإنجلترا وايسلندا في 13 سبتمبر المقبل .

بينما يتم عرض الفيلم في هولندا يوم 19 سبتمبر المقبل، وفي دور السينما البرتغالية يوم 26 سبتمبر ، بينما تم تحديد 10 أكتوبر لكي يعرض الفيلم في استراليا.


فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين .


وقد استلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن احدي نوادي التعري.
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