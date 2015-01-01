ننشر.. مواعيد العرض الرسمية لفيلم "Hustlers" حول العالم

يعرض فيلم الفنانة العالمية جنيفر لوبيز الجديد" Hustlers "، في دور السينما في اميركا وإنجلترا وايسلندا في 13 سبتمبر المقبل .





بينما يتم عرض الفيلم في هولندا يوم 19 سبتمبر المقبل، وفي دور السينما البرتغالية يوم 26 سبتمبر ، بينما تم تحديد 10 أكتوبر لكي يعرض الفيلم في استراليا.









فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر و ليزو و غيرهم الكثيرين .







