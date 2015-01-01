أحمد صلاح حسني: سعيد بردود الأفعال التي أتلقاها إلى الآن بسبب دوري في "حكايتى"

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه سعيد بحجم ردود الأفعال التى يتلقاها إلى الآن بسبب دوره فى مسلسل "حكايتى" وشخصية "علي البارون" التي قدمها خلال أحداث المسلسل.









وحين تطرق إلي الكواليس أكد أن العمل بمثابة رهان من كل القائمين عليه سواء المؤلف الذى اختار موضوع رومانسى وثق فيه المخرج أحمد سمير فرج وشركة الإنتاج التي راهنت علينا كشباب ومنحت البطولة إلى ياسمين صبرى ومعها مجموعة من الشباب مثلى ومثل أحمد حاتم.









أحمد أكد على أن الحكاية الرومانسية التى تضمنتها أحداث المسلسل بين على وداليدا لا زالت مصدر إعجاب من قبل أغلب مشاهدى العمل الذين يتفاعلون معه إلى الآن حول المسلسل، وهو ما يدل على أن العمل ملأ منطقة الرومانسية التي كنا فى حاجة إليها، وبالتالى يثق –حسب كلامه- فى وجود أعمال من هذا النوع خلال الفترة القادمة.









جدير بالذكر أن احمد صلاح حسنى شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى بعملين حيث شارك فى "حكايتى" بجانب ياسمين صبرى و"لآخر نفس" مع ياسمين عبد العزيز.