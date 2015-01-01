شوف مين بيتكلم؟!.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي.. وتحرج متابعة: ارحميني من رزالتك

تعليقا منها على أزمة محمود العسيلي الأخيرة، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة لتامر حسني وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته ‏قائلة: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ"، في إشارة منها لأزمة محمود ‏العسيلي الأخيرة، والتي تعرض على إثرها لانتقادات عديدة.‏





علقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: "هو إنتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله، ما تخليكي في حالك ‏يا ريهام وارحمي نفسك"، لترد عليها ريهام سعيد: "على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس، عشان الراجل ده اتهزء قدام حفلة بحالها ‏لازم حقه يرجع له".‏





تابعت ريهام سعيد في تعليق آخر على نفس المتابعة: "وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك و ما تعمليش فولو ليا".‏









يشار إلى أن محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد بسبب موقفه من أحد المعجبين ورفضه التقاط صورة معه اثناء حفله الغنائي‎.‎











