شوف مين بيتكلم؟!.. ريهام سعيد تهاجم العسيلي.. وتحرج متابعة: ارحميني من رزالتك
الخميس 18/يوليه/2019 - 03:32 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تعليقا منها على أزمة محمود العسيلي الأخيرة، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة لتامر حسني وهو يلتقط الصور مع جمهوره، في إحدى حفلاته قائلة: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ"، في إشارة منها لأزمة محمود العسيلي الأخيرة، والتي تعرض على إثرها لانتقادات عديدة.
علقت إحدى المتابعات على الصورة قائلة: "هو إنتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله، ما تخليكي في حالك يا ريهام وارحمي نفسك"، لترد عليها ريهام سعيد: "على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس، عشان الراجل ده اتهزء قدام حفلة بحالها لازم حقه يرجع له".
تابعت ريهام سعيد في تعليق آخر على نفس المتابعة: "وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك و ما تعمليش فولو ليا".
يشار إلى أن محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد بسبب موقفه من أحد المعجبين ورفضه التقاط صورة معه اثناء حفله الغنائي.
Advertisements