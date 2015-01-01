مالك فواز: الخريطة الاستثمارية أتاحت 3 آلاف فرصة استثمار
الخميس 18/يوليه/2019 - 03:44 ص
نعيم يوسف
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قال مالك فواز، مستشار وزيرة الاستثمار لترويج الاستثمار، إن الخريطة الاستثمارية التي تم إطلاقها في شهر فبراير عام 2018، جاءت تلبية لقانون الاستثمار.
وأضاف "فواز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن النسخة الجديدة تضمنت مميزات أكثر مثل إمكانية تسجيل المستثمر لحساب خاص به.
وأوضح مستشار وزيرة الإستثمار لترويج الاستثمار، أن النسخة الأولى والثانية وفرتا حوالي 3 آلاف فرصة استثمارية، موضحا أن هناك فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأيضا المشاريع القومية.
وأضاف "فواز"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن النسخة الجديدة تضمنت مميزات أكثر مثل إمكانية تسجيل المستثمر لحساب خاص به.
وأوضح مستشار وزيرة الإستثمار لترويج الاستثمار، أن النسخة الأولى والثانية وفرتا حوالي 3 آلاف فرصة استثمارية، موضحا أن هناك فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأيضا المشاريع القومية.
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