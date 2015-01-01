محمد زيدان يوجه رساله مثيرة للجدل للاعبي منتخب مصر

وجه محمد زيدان لعب منتخب مصر وبروسيا دورتموند السابق رساله الى لاعبي الفريق القومي بعد الخروح المُهين من أمم إفريقيا.





نشر زيدان عبر صفحته الرسمية خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة له في نهائي 2008 بأمم افريقيا بصورته مع سونج مدافع الكاميرون وعلق عليها "قاتل دائمًا من أجل منتخب بلادك".





يذكر ان المنتخب الوطني خرج من دورالـ16 على يد جنوب افريقيا بعد الخسارة منه بهدف وحيد مقابل لاشئ.