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نجم منتخب تونس على أعتاب الدوري السعودي

الخميس 18/يوليه/2019 - 01:54 ص
نجم منتخب تونس على أعتاب الدوري السعودي
نعيم السليتي
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حسن شحاتة
 
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أكدت تقارير صحفية، على اقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي من الحصول على خدمات الدولي التونسي نعيم السليتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن نادي الاتفاق سيرسل أحد المفاوضين إلى باريس، اليوم أو غدًا من أجل التفاوض مع مسؤولي ديجون الفرنسي، ومناقشة شروطهم المادية لاقناعهم ببيع اللاعب".


وأشارت الصحيفة إلى أن هناك فجوة بين المقابل المادي المطلوب من النادي الفرنسي للتفريط في خدمات السليتي لصالح الاتفاق.


وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أوضحت في وقت سابق، أن نادي الاتفاق تقدم بعرض رسمي إلى نادي ديجون الفرنسي، بقيمة 2.7 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات جناحه التونسي نعيم السليتي.

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المزيد عن: نعيم السليتي منتخب تونس كرة القدم
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