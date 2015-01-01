أشرف بن شرقي يصل القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك
الأربعاء 17/يوليه/2019 - 09:06 م
رامي بشاي
Advertisements
Advertisements
وصل المغربي أشرف بن شرقي ، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، منذ قليل إلى القاهرة .
ومن المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي ، مع المستشار مرتضى منصور رئيس رئيس النادي ، خلال الساعات المقبلة.
ووقع المهاجم المغربى أشرف بن شرقي للزمالك لمده ثلاثه مواسم.
Advertisements
المزيد عن: كرة القدم رياضة المغربي اشرف بن شرقي الزمالك أخبار الرياضة
- حمدي النقاز يعود إلى تونس الخميس
- الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على صفقة نجم وادي دجلة
- فرجاني ساسي في القاهرة للتوقيع للزمالك (صورة)
- رسميا.. الزمالك يحصل على استغناء محمد حسن من دجلة (صورة)
- فرجاني ساسي في القاهره خلال ساعات للتوقيع للزمالك
- الشاطر: فرجاني ساسي يوقع للزمالك في هذا التوقيت!
- رئيس الزمالك يعلن تفاصيل عقد خالد بوطيب ويوجه رسالة لتركي آل الشيخ
- أمير مرتضى: "بوطيب يمتلك خبرات عريضة . وجروس اختاره من بين 6 مهاجمين
- بوطيب يكشف هدفه مع الزمالك
- أول تعليق لـ أشرف بن شرقي بعد انضمامه للزمالك