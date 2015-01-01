أشرف بن شرقي يصل القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك

وصل المغربي أشرف بن شرقي ، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، منذ قليل إلى القاهرة .





ومن المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي ، مع المستشار مرتضى منصور رئيس رئيس النادي ، خلال الساعات المقبلة.





ووقع المهاجم المغربى أشرف بن شرقي للزمالك لمده ثلاثه مواسم.