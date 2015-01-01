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أشرف بن شرقي يصل القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 09:06 م
أشرف بن شرقي يصل القاهرة تمهيدا للانضمام للزمالك
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رامي بشاي
 
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وصل المغربي أشرف بن شرقي ، المنضم حديثا لصفوف الفريق الأول لكرة القدم ، خلال الانتقالات الصيفية الجارية ، منذ قليل إلى القاهرة .


ومن المقرر أن يلتقى أشرف بن شرقي ، مع المستشار مرتضى منصور رئيس رئيس النادي ، خلال الساعات المقبلة.


ووقع المهاجم المغربى أشرف بن شرقي للزمالك لمده ثلاثه مواسم.

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المزيد عن: كرة القدم رياضة المغربي اشرف بن شرقي الزمالك أخبار الرياضة
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