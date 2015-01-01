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قبل نهائي أمم إفريقيا 2019.. تاريخ مواجهات الجزائر والسنغال

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:49 م
قبل نهائي أمم إفريقيا 2019.. تاريخ مواجهات الجزائر والسنغال
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عمرو مصطفي
 
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يدخل منتخب الجزائر يوم الجمعة المقبل مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وصعد منتخب الجزائر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية على حساب منتخب نيجيريا ، فيما صعد منتخب السنغال إلى النهائي على حساب تونس.

وانتهت المواجهة التي أقيمت بين المنتخبين في الدور الأول ببطولة أمم إفريقيا ، بفوز منتخب محاربي الصحراء بهدف نظيف.

وتقابل منتخبا الجزائر والسنغال ، بشكل عام ، فى 21 مباراة فى المباريات الوديات والرسمية، وكان الانتصار حليف "الخضر" بـ11 فوزا، مقابل 4 انتصارات للسنغال و6 مواجهات متعادلة.

وفى نهائيات كأس الأمم الأفريقية اصطدمت الجزائر والسنغال فى 4 مناسبات انتصر الخضر فى 3 مواجهات وتعادلا مرة، ولم تنتصر السنغال فى مباراة ، وسجل لاعبي منتخب الجزائر 12 هدفا، واهتزت شباكهم بهدفين، خلال مشاركة الخضر فى البطولة الحالية.
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