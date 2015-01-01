شباب الصحفيين تكشف سر هجوم منظمة العفو الدولية على قانون الجمعيات الأهلية

كشفت جبهة شباب الصحفيين على إن الإرهابية ياسمين حسين رئيس قسم العقيدة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية هي التي كتبت التقرير الذي انتقدت وهاجمت فية المنظمة المشبوهة، قانون الجمعيات الأهلية والذي أقره مجلس النواب ونال استحسان الجميع.





وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إن ياسمين حسين حصلت على 100الف دولار من مسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهارب في بريطانيا المدعو إبراهيم منير حيث يسعى أعضاء الإرهابية إلى تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.



