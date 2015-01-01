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شباب الصحفيين تكشف سر هجوم منظمة العفو الدولية على قانون الجمعيات الأهلية

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:47 م
شباب الصحفيين تكشف سر هجوم منظمة العفو الدولية على قانون الجمعيات الأهلية
هيثم طوالة - رئيس جبهة شباب الصحفيين
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كشفت جبهة شباب الصحفيين على إن الإرهابية ياسمين حسين رئيس قسم العقيدة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية هي التي كتبت التقرير الذي انتقدت وهاجمت فية المنظمة المشبوهة، قانون الجمعيات الأهلية والذي أقره مجلس النواب ونال استحسان الجميع.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية اليوم: إن ياسمين حسين حصلت على 100الف دولار من مسئول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهارب في بريطانيا المدعو إبراهيم منير حيث يسعى أعضاء الإرهابية إلى تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وأضاف طوالة، أن هذه المنظمة المشبوهة يعمل فيها 14شخصية  تابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية كل هدفهم  إثارة البلبلة ونشر الفتن وإطلاق الأكاذيب، ووجهت الجبهة عدة أسئلة للعاملين في هذه المنظمة التي تتنفس كذبا وزورا  هل تستطيع  هذه المنظمة الاقتراب من الكوارث التي تحدث في قطر وتركيا وهل تجرؤ على انتقاد تميم بن موزة والسفاح أردوغان واين هم من اعتقال آلاف الصحفيين في اسطنبول المعارضين لنظام الديكتاتور أردوغان، واين هم من المنابر الإعلامية المأجورة التي تحرض على القتل.
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