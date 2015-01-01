أرقام أبرز نجوم منتخبي الجزائر والسنغال قبل نهائي أفريقيا 2019

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 والتي ستجمع بين منتخبي الجزائر والسنغال على استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة المقبل.





ويلتقي منتخب الجزائر مع السنغال على استاد القاهرة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وهي مواجهة شرسة بين أقوى منتخبين بالبطولة الأفريقية.





ويملك كل منتخب مجموعة من النجوم المعروفين والذين لعبوا دور مؤثر وفعال في الوصول إلى المباراة النهائية من كان 2019 بعد مشوار كبير وشرس منذ دور المجموعات.





منتخب السنغال يدخل المباراة وعينه على تحقيق اللقب الأول في تاريخه بينما الجزائر على أمل أن يفوز بلقب أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1990.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز نجوم السنغال والجزائر وأرقامهم قبل النهائي المرتقب بينهما:





- السنغال:





خاليدو كوليبالي:

مدافع نابولي المتميز الذي يقود دفاع أسود التيرانجا ولعب المباريات الستة الماضية في البطولة الأفريقية بكامل دقائقها وقدم مستويات متميزة.





مباي نيانج:

يلعب في مركز رأس الحربة "24 عاماً" ولعب 6 مباريات في كأس الأمم وصنع فقط هدف الفوز في مباراة أوغندا.





ساديو ماني:

مهاجم السنغال الذي سينافس على الكرة الذهبية حال الفوز باللقب الأفريقي، كما شارك في 5 مباريات منذ بداية البطولة وسجل 3 أهداف بينما صنع هدفاً.





شيخو كوياتيه:

يعد مدافع كريستال بالاس ضمن أفضل لاعبي البطولة ويشكل ثنائي صلب مع كوليبالي، ولعب 6 مباريات في البطولة الأفريقية.









- الجزائر:





رايس مبولحي:

هو حارس الاتفاق السعودي والذي يحرس عرين الخضر بشكل أساسي خلال المباريات الستة الماضية وله دور كبير ومساهمة في وصول المنتخب للنهائي.





رياض محرز:

نجم مان سيتي وأبرز عناصر الخضر الذي سجل الهدف الثاني في شباك نيجيريا ليقود الفريق لنهائي البطولة والتي شارك خلالها في 6 مباريات منها 5 أساسي وسجل 3 أهداف.





جمال بلعمري:

قلب الأسد في صفوف الخضر في هذه البطولة ولعب 5 مباريات أساسيا بينما لم يخوض مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.





بغداد بونجاح:

قاد هجوم منتخب الجزائر في أمم أفريقيا 2019 خلال 6 مباريات وسجل هدفاً وصنع آخر ويعد ضمن اللاعبين البارزين الذين جذبوا الأنظار إليهم.





يوسف بلايلي:

نجم الترجي يعد أحد مفاجآت البطولة نظراً للمجهود الكبير الذي يبذله حيث لعب 5 مباريات من 6 وسجل هدفين أحدهم في غينيا والآخر كان ضد السنغال بدور المجموعات.