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وصفات طبيعية لعلاج جفاف المنطقة المحيطة بالعينين

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:31 م
وصفات طبيعية لعلاج جفاف المنطقة المحيطة بالعينين
صورة أرشيفية
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تعتبر المنطقة المحيطة بالجفون والعينين من أكثر المناطق حساسية في الوجه لذلك غالبا ما تتعرض للجفاف والبهتان بسرعة بسبب التعرض لأشعة الشمس، قلة شرب الماء والفرك المتكرر. سنقدم لك سيدتي طريقة ترطيب المنطقة المحيطة بالعينين بواسطة مواد طبيعية لطيفة على البشرة حتى لا تصابي بأي احمرار أو تحسس.

خلطة الخيار والعسل
قومي بمزج ملعقتين صغيرتين من الخيار المقشر والمبشور مع ملعقة كبيرة من الحليب المجفف حتى تحصلي على خليط متجانس، أضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل وقلبي مجددا. طبقي الخليط  حول محيط العينين  لمدة 15  دقيقة قبل غسله بالماء البارد. استخدمي هذا القناع 3 مرات في الأسبوع للحصول على ترطيب عميق.

خلطة زيت جوز الهند والصبار
اخلطي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند البكر مع ملعقة صغيرة من هلام الألوفيرا الطازج، انقعي قطنة نظيفة في المزيج وامسحي به كامل المنطقة المحيطة بالعينين مع الحرص على عدم دخول السائل إليها حتى لا تصابي بالحرقة. كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
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