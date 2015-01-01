وصفات طبيعية لعلاج جفاف المنطقة المحيطة بالعينين

تعتبر المنطقة المحيطة بالجفون والعينين من أكثر المناطق حساسية في الوجه لذلك غالبا ما تتعرض للجفاف والبهتان بسرعة بسبب التعرض لأشعة الشمس، قلة شرب الماء والفرك المتكرر. سنقدم لك سيدتي طريقة ترطيب المنطقة المحيطة بالعينين بواسطة مواد طبيعية لطيفة على البشرة حتى لا تصابي بأي احمرار أو تحسس.





خلطة الخيار والعسل

قومي بمزج ملعقتين صغيرتين من الخيار المقشر والمبشور مع ملعقة كبيرة من الحليب المجفف حتى تحصلي على خليط متجانس، أضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل وقلبي مجددا. طبقي الخليط حول محيط العينين لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء البارد. استخدمي هذا القناع 3 مرات في الأسبوع للحصول على ترطيب عميق.





خلطة زيت جوز الهند والصبار