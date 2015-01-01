"الأرصاد" تُعلن انكسار الموجة الحارة: "مش عايزين ننسى إننا في الصيف"

أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة التي استمرت 48 ساعة، موضحًا أن الموجة كانت شديدة الحرارة واستمرت لمدة 48 ساعة، لافتًا إلى أنها حدثت نتيجة منخفض من الصحراء الغربية.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الغد من 4 إلى 5 درجات، وأن نسب الرطوبة ستكون أقل، وأن هذا الانخفاض سيستمر حتى يوم الأحد المقبل على الأقل، متابعًا: "مش عايزين ننسى إننا في الصيف".



