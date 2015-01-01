ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"الأرصاد" تُعلن انكسار الموجة الحارة: "مش عايزين ننسى إننا في الصيف"

الأربعاء 17/يوليه/2019 - 08:40 م
الأرصاد تُعلن انكسار الموجة الحارة: مش عايزين ننسى إننا في الصيف
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
أعلن الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن انكسار الموجة الحارة التي استمرت 48 ساعة، موضحًا أن الموجة كانت شديدة الحرارة واستمرت لمدة 48 ساعة، لافتًا إلى أنها حدثت نتيجة منخفض من الصحراء الغربية.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الغد من 4 إلى 5 درجات، وأن نسب الرطوبة ستكون أقل، وأن هذا الانخفاض سيستمر حتى يوم الأحد المقبل على الأقل، متابعًا: "مش عايزين ننسى إننا في الصيف".

ونصح المواطنين بعدم التواجد في الشمس لفترات طويلة خاصة في وقت الذروة، وعدم ترك علب كانز أو برفانات أو معطر في السيارات حتى لا تنفجر وتحدث أضرار جسيمة في السيارة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس الأمم الإفريقية 2019
تونس
0
x
21:00
1
نيجيريا